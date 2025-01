Álvaro tiene solo siete años y ya le ha robado el corazón a todo el mundo. Un glaucoma hace que solo vea de un ojo y de forma bastante limitada. Pero eso no le impidió cumplir su sueño: jugar al fútbol, según informa Nuria Fresneda. Para Álvaro, la definición de felicidad es estar con un balón en un campo de fútbol. “A mí me gusta más jugar, si voy a La Malata a verlo también me hace feliz, con que sea fútbol me vale”, reconoce el pequeño.