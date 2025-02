La receptora de 38 años nació con una condición particular conocida como poliquistosis renal autosónica recesiva : “Mis riñones estaban todos llenos de quistes y eso afecta a la función renal, y por tanto, al día a día”. Los tratamientos que fue arrastrando a lo largo de toda su vida no fueron suficientes para afrontar la condición: “A pesar de todos los cuidados, de toda la medicación que fui tomando, a los 32 años los médicos empezaron a ver que ese filtrado ya era muy reducido y que había que empezar a pensar en el trasplante ".

El deporte fue su mayor motor en los momentos de máxima debilidad. Gracias a él, Elena ha conseguido cumplir retos como medias maratones o triatlones y ya no hay nada que se le resista: "Obviamente me encantaría alguna vez cruzar una maratón. Si mis médicos me acompañan y me apoyan, lo haré”. La intervención quirúrgica supuso para ella una lección de vida. Ahora dice que lo único que necesita son "unas piernas fuertes y un corazón que lata".