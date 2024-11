La consejera de Justicia e Interior reconoce que desconocían el sistema de alertas que se envió en la DANA

La consejera de Justicia de la Comunitat Valenciana, Salomé Pradas, quien tiene las competencias en materia de Emergencias, reconoce que no sabían que existía la alerta que se envió a los móviles porque su organismo no lo tenía ni planteado: "Es cuando nos informa que existe un mecanismo que se llama 'Esalert' que no está por ahora reglado, que no está con nuestros planes autonómicos". Así, para defender su gestión, asegura que recibe una llamada de la Confederación hidrográfica por peligro de derrumbe de una presa que al final no se derrumbó.