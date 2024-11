La historia de María: su refugio de animales fue arrasado por la DANA, pero no les abandonó

La tromba de agua llegó hasta el refugio y la casa de María generando una devastación absoluta: “No he podido salvar nada, hemos perdido la casa, todo. La casa la terminamos de pagar en mayo de este año y en media hora lo hemos perdido todo (..) no nos queda nada”, comenta rota. Los animales de su refugio se vieron también sorprendidos por la subida del agua. Asustados y desorientados, veían como su hogar quedaba completamente inundado .

En medio de la DANA, María no pensó ni un segundo en abandonar a sus animales para ponerse a salvo: “Empezó a entrarnos agua, nos decían que a nosotras, a mi madre y a mí, podían sacarnos, pero que a los perros no y dijimos que sin ellos no nos íbamos”. Tras la catástrofe, María pide ayuda. Sus perros y sus gatos ya no tienen un lugar donde quedarse, el agua se lo ha llevado todo.