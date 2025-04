El tribunal ha estimado que el progenitor tiene legitimidad para recurrir la sentencia, abogando en su resolución que el “ interés legítimo ” de un padre en la vida de su hijo no se puede medir “con el número de horas que pasan juntos” o por la “mera existencia o no de convivencia”.

En estos momentos, Francesc se encuentra frustrado por la decisión de su padre y con esperanza de que el proceso acabe ya: "No quiero sufrir más de lo que he sufrido”. Su deseo de dejar atrás el sufrimiento y tener acceso a una muerte digna prevalece mientras sigue luchando contra las secuelas que le dejaron los ictus e infartos: “La gente se piensa que, si no se ve el dolor, no existe, y para mi existe. Es un calvario”.