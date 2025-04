En declaraciones a los periodistas, ha afirmado que hoy en día la gente no debería morir en estas circunstancias, cuando hay unos sistemas de previsión, de avisos, y unos sistemas de emergencia que muchas veces han funcionado bien. "Los protocolos están. No es que no exista una ley de emergencias que no funcione ni protección civil, está todo planificado, solo había que seguir la propia normativa de la Generalitat de emergencia", ha expuesto.