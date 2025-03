La mercería de Prado, en Paiporta, fue una de las afectadas. La riada destrozó el negocio en apenas unos minutos: “Aquí había unos 300.000 euros metidos seguro. Es una mercería - lencería de 200 metros cuadrados”. Los dueños no se plantean reabrirla: “La pérdida es tan brutal que no podría, tendría que meterme en un préstamo que no terminaría de pagar”.