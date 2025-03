Los testimonios de las familias de las víctimas de la DANA

Victoria Sánchez ha cogido fuerzas para hablar ante los medios y mostrar el dolor que la acompaña desde aquel día: “Yo le decía cariño, por favor, van a ir a buscarte, van a ir a por ti. No te preocupes. Reza, cariño, reza". Pero ella sabía que algo estaba fallando. "Me dijo que tenía mucho frío porque estaba todo mojado. Murieron todos y no tuvieron oportunidad de nada”, lamenta.

Familiares de varias víctimas de la DANA han asegurado ante la jueza que sus llamadas a Emergencias 112 no obtuvieron respuesta. Victoria estuvo hablando por teléfono con su marido a las 20:10 horas, asegurándole que emergencias iba a responder. Al siguiente minuto, sonó la alarma y nunca más habló con él. Hoy, le ha entregado a la jueza 20 páginas de las llamadas al 112 que no fueron respondidas.

María, madre de Yanin (una mujer embarazada de Scarlet), ha sido una de las que ha declarado que emergencias no le cogió el teléfono. A Yanin no la han encontrado. Yolanda Garrido perdió a varios seres queridos ese fatídico día: “Una ola gigante se llevó por delante el coche y me he quedado sin hermano, sin sobrino y sin cuñada. Han buscado el cuerpo sus vecinos y sus propios amigos”. El abogado de la asociación ‘Liberum’, que actúa como acusación popular y que representa a un familiar de varios fallecidos, Alexis Aneas, ha afirmado que la jueza se ha interesado por saber si en esas llamadas comunicaba o no contestaban. Sin duda, han sido unos relatos que, después de cuatro meses, siguen evidenciando la gravedad de esta tragedia.