Cuando el agua le alcanzó, perdió a Jim: “El agua me arrebató a Jim del brazo. Intenté alcanzarlo porque el agua me llevaba en esa dirección también, pero se fue por detrás de unos coches, y a mi el agua me llevó para otro lado. Ya no lo vi más”. Jessica, desolada, no se rinde y lucha de forma incansable para encontrarlo: “He organizado con gente que me ha ayudado y voluntarios varias batidas. Puede estar en cualquier sitio, puede que haya llegado a otro pueblo o puede que haya fallecido”.