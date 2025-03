El día a día de los vecinos que viven en las zonas afectadas por la DANA sigue estando lejos de la normalidad. Muchos no han podido recuperar una acción tan sencilla como poder salir a la calle. En algunos lugares como Massanassa , todavía hay cientos de viviendas en las que no funciona el ascensor, según informa Manu Reyes. Ese es el caso de Eugenio Toledo .

Raquel Toledo es la hija de Eugenio. Ella denuncia que están desesperados con la situación en su hogar: “Bajó a enterrar a su hijo y se me rompe el alma verlo así. Yo cada vez que lo veo pienso que podría hacer algo más pero no puedo”. Ella afirma que, desde la riada, su padre ya no puede tener una rutina saludable. “Pierde el contacto con la gente, no sabe qué hora es ni sabe dónde estamos”, lamenta. Pero no es el único que se encuentra en esta situación.