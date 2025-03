Se buscan responsables de las muertes por la DANA y la jueza que la investiga imputa a la exconsellera de Justicia y Emergencias de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas. Según informan Laura Serra y Diego Arce en el vídeo, la magistrada, además, ofrece a Carlos Mazón declarar voluntariamente ya que no le puede imputar por su condición de aforado. Tampoco imputa a la Conferderación Hidrográfica del Júcar ni a los técnicos de la Generalitat. En su auto, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja dice que la DANA no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, que los cargos autonómicos son garantes de que no se produjeran muertes y que el aviso fue erróneo y tardío.