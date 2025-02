Cuatro meses después de la trágica DANA sigue sin estar claro qué pasó en el CECOPI el fatídico 29 de octubre. Un miembro de la AEMET, que estuvo presente en la reunión, habla de caos y falta de liderazgo. Para muestra, ha hecho públicas las notas que tomó y los WhatsApp que envió a sus compañeros durante las largas horas que estuvo allí, habla de mucha reflexión y poca decisión. Según informa Carlota Núñez en el vídeo, Carlos Mazón evita valorar si se siente o no respaldado por Génova. Mientras, el PSOE sube la presión y amenaza con una moción de censura.

El j efe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología en Valencia , José Ángel Núñez, asegura que el día de la DANA, "hubo falta de liderazgo" en el CECOPI que gestionaba la emergencia, pero no solo en esa reunión sino también "en las siguientes a las que asistí".

El responsable de la AEMET presente en le CECOPI del 29 de octubre tiene claro que la reunión se convocó tarde y que en ella no había un liderazgo claro. Algo que se ve en sus mensajes de WhatsApp de ese día, en los que iba relatando a sus compañeros la evolución de la reunión. El primero a las 17:26 horas, cuando ya habla de la presa de la forata: “Situación crítica. Embalse de Forata casi desbordándose”.

Pasan los minutos y su preocupación sigue creciendo, a las 17:34 envía otros mensaje: “Emergencia hidrológica. Uff, qué mal. Hablan incluso de que no descartan rotura de presa”. Él mismo, a las 17:43 horas , habla ya de lluvias torrenciales en una zona por la que discurre el barranco del Poyo: “He contado la situación con lluvias torrenciales en el oeste del área metropolitana de Valencia”.

A las 18:40 horas envía el siguiente mensaje: “Me han preguntado que la delegada del Gobierno está pensando en cancelar la línea de AVE. Le he dicho que no lo dude”. A esa hora, el agua ya desborda el barranco del Poyo. El técnico de la AEMET se queja de que llevaban más de una hora de reflexión. Pocos minutos después de ese mensaje se retoma el CECOPI y, por primera vez habla del mensaje de alerta, son las 19:12, “van a enviar un mensaje masivo a móviles a las zonas afectadas”.

A partir de ahí empieza un debate. “Yo creo que no saben ahora mismo ni cómo está la situación”, dicen en un WhatsApp enviado a las 19:28. Quince minutos después, cuando Mazón ya ha hablado con la consejera de emergencias se toma la decisión final. A las 19:46 lo confirma: “El mensaje va a ir a toda la provincia de Valencia”. El mensaje tardó en llegar 25 minutos más.

José Ángel Núñez, sostiene que "la falta de liderazgo es para mí evidente que ocurrió, pero no solamente en esa reunión del día 29 sino en las en las siguientes a las que yo asistí". A su juicio, el CECOPI debería de haber convocado la reunión, por lo menos, "desde primera hora de la mañana" y estaba convencido de que iba a ser así porque "no había nada que impidiese no convocarla y los indicios que había ya a esa hora eran suficientemente sólidos de que la situación era muy grave".