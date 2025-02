Los duros testimonios de la DANA: "Tuve que elegir entre mi madre o yo"

Entonces fue cuando decidió ir a por ella, pero las vecinas, desde las ventanas, la alertaron para que volviera a casa porque ya no se podía andar por la calle. Ella no hizo caso e intentó ir a por su madre, pero fue imposible llegar, “tuve que elegir entre mi madre o yo”. Todavía no había sonado la alarma y María está convencida de que “si hubieran avisado esto no habría pasado”.