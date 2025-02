Carlos Mazón dice que el día de la DANA llegó al CECOPI a las 20:28 horas

Carlos Mazón asegura que llegó al CECOPI 17 minutos después de que se enviara la alerta a los ciudadanos

El presidente evita así la responsabilidad judicial de haber estado presente cuando se mandó la alerta

Carlos Mazón aclara por fin cuando llegó al CECOPI el día de la DANA y lo hace ahora para evitar responsabilidades judiciales. El presidente de la Generalitat asegura que llegó al centro de coordinación a las 20:28 horas, 17 minutos después del envío de la alerta y más tarde de la versión mantenida hasta el momento que fijaba su llegada en torno a las siete de la tarde. Según informan Paula Hernández y Diego Arce en el vídeo, Mazón asume ahora que llegó muy tarde y más tarde de lo que dijeron en un primer momento, pero evita la responsabilidad judicial de haber estado presente cuando se mandó la alerta. Se trata de una versión más que se une a todas las dadas desde el pasado 29 de octubre.

Casi cuatro meses después de la DANA, por fin sabemos a qué hora estaba Carlos Mazón en el CECOPI: a las 20:28 horas. La alerta a la población se envió a las 20:11 horas. Esta nueva versión le exculparía judicialmente porque él no estaba presente cuando se envió la alerta, pero no a nivel político, porque llegó al Centro de Emergencias cuando ya estaba anegada la l'Horta Sud. Además, a día de hoy, todavía no sabemos con certeza qué estaba haciendo el presidente de la Generalitat mientras Valencia se inundaba.

Mazón da así una nueva versión de lo que ocurrió la tarde de la DANA y, preguntado por los medios por dónde estuvo entones hasta las ocho y media de aquella tarde, el jefe del Consell sostiene que "primero en el Palau (de la Generalitat) y después de camino al CECOPI".

El president de la Generalitat, en declaraciones a los medios, ha vuelto a cargar contra el Gobierno y ha considerado que con la respuesta a la jueza "se ha demostrado que todo es falso" y ha reprochado que durante cuatro meses se le ha intentado "criminalizar".

En la misma línea, ha negado que haya cambiado su versión: "Pero ¿quién cambió la versión? De verdad, es que no entiendo el cambio de versión, ¿cuándo es? Evidentemente, las 20.28 son después de las 19.30 es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en Les Corts Valencianes, que siempre dije lo mismo" y ha reiterado: "¿Cambio de versión? Jamás.

El presidente ha lamentado los "mantras absurdos" que lleva escuchando "cuatro meses ininterrumpidos": "Llevan cuatro meses con una versión, con la contraria, con el único objetivo de hacer política y de criminalizarme a mí y a la Generalitat, fundamentalmente a mí".

"Cuatro meses tratando de llamarme asesino, criminal, sinvergüenza"

Entre estos "mantras" ha citado las afirmaciones que sostienen que estuvo incomunicado la tarde del 29 de octubre o que el CECOPI le esperaba para enviar la alerta. "Así, una y otra vez. Han llegado a decir que cuando llegué al CECOPI me vieron paralizando la reunión para que me pusieran al día y que eso interrumpió y retrasó aún más el envío de la alerta. Hemos demostrado una y otra vez que todo eso es falso, que en ningún momento estuve incomunicado. Creo que ha quedado claro que en ningún momento nadie me esperó para mandar la alerta ni se requirió mi autorización, porque eso era falso, y que en ningún momento paralicé ninguna reunión para que nadie me pusiera al día de nada".

“ Cuatro meses tratando de llamarme asesino, criminal, sinvergüenza. Todos los días. Bajo el mantra de que estaba incomunicado. Y es falso. Bajo el mantra de que paralicé un envío. Y es falso. Bajo el mantra de que interferí lo más mínimo en cualquier envío a la población que se pudiera realizar por parte del CECOPI. Y es falso. Bajo el mantra de que paralicé reuniones y que retrasé decisiones. Es falso", ha insistido.

Para Mazón, "lo único que ha quedado acreditado es que el Gobierno de España no alertó, no dio ninguna información sobre el barranco del Poyo, que es lo que ha motivado la inmensa mayoría de las desgraciadísimas víctimas que hemos tenido". "Esta es la verdad, que nadie estaba esperando al presidente de la Generalitat, que ni preside, ni dirige, ni coordina el CECOPI, como ningún presidente de comunidad", ha aseverado.

"Es una barbaridad lo que está ocurriendo", ha considerado Mazón, que remarcado que "o se tiene respeto a la verdad o no se tiene". "Es materialmente imposible informar cuando el Gobierno no informa; es materialmente imposible advertir de lo que estaba ocurriendo en el barranco del Poyo si el Gobierno a mediodía dice que estaba casi seco y no advierte ni de la riada ni de lo que viene hasta casi las siete de la tarde por un correo entre cientos de correos". "Son otros los que tienen que empezar a responder ya porque yo llevo cuatro meses soportando una mentira tras otra", ha zanjado.

Esta es la versión de este lunes de Mazón, pero en los últimos cuatro meses ha dado la información a cuentagotas. Según informan Paula Hernández y Carlota Núñez en el vídeo, el presidente de la Generalitat lo defiende diciendo que no iba a dar explicaciones y que si tenía que contestar a alguien iba a ser a la jueza. Mientras, ha ido poniendo diferentes versiones encima de la mesa.

En un principio la Generalitat valenciana sostuvo que Mazón llegó al CECOPI pasadas las siete de la tarde. Fue una versión por escrito remitida a los medios que el presidente de la Generalitat no verbalizó hasta el día 9 de noviembre, "yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrográfica a partir de las 19 horas".

Desde entonces la hora concreta de llegada del presidente nunca se ha dicho, aunque Mazón llegó a justificar que había llegado tarde por el tráfico generado, pero dando a entender en todo momento que estaba en el CECOPI antes de que se lanzara la alerta a las 20:11 de la tarde.

Cuatro meses han pasado desde el día de la DANA, un tiempo en el que el presidente se ha negado a revelar sus llamadas de ese día en las cortes valencianas, pero si ha dado una lista verbal en un desayuno al que asistió en Madrid. "Participé en 16 llamadas", explicó, "a las 17:37 hablé con la consejera de Emergencias, con la que volví a hablar a las 18:16, a las 18:25, a las 18:30 y a las 19:43.

Esa hora, la de las 19:43, llama la atención, ya que no tiene sentido que estando en el CECOPI con la consejera, como habían dado a entender, hablaran por teléfono en vez de cara a cara.

Mazón se negaba este lunes a aclarar cuándo llegó al CECOPI, pero a última hora y después de que la jueza de Catarroja pidiera la lista de autoridades que estaban en este centro antes de enviar la alerta que considera tardía y errónea, la Generalitat respondía con algo desconocido hasta ayer. "La verdad es que el presidente no está en el CECOPI cuando se lanza esa alerta", explicaba la portavoz de la Generalitat, Susana Camarero.

La hora exacta la ha dado este martes Mazón, que intentaba justificar que pasadas las 19 horas era, en realidad, una hora y media más tarde de lo que habían dicho. Una versión que le perjudica en lo político pero que le permite alejarse de la responsabilidad de haber lanzado la alerta.