"Es falso, así que no puede ser la crítica de estar incomunicado y a la vez la crítica de estar comunicado. Es francamente llamativo que ya siempre se quiera buscar una cosa y la contraria para criticar, a ver si nos aclaramos de una vez", destaca.

Carlos Mazón prefiere no especificar si llegó al CECOPI después de esa última llamada con la consejera. "Hubo varios WhatsApps, creo recordar. Yo hablaba desde las 17 horas que es la hora a la que empezó el CECOPI. Durante toda la mañana estuvimos informados, no se me trasladó concretamente ninguna novedad hasta que empezó el CECOPI", recuerda.