Cerca de dos centenares de personas se han concentrado a las puertas de las Cortes Valencianas para pedir a los 99 diputados que “tengan en cuenta el dolor de las víctimas” y que voten “sí” a la dimisión de Mazón . Según informa Manu Reyes, Vox ha decidido salvar a Mazón aunque con una votación secreta para que no se viera de forma clara ese apoyo. Una tensión que ha seguido en aumento, sobre todo después de las declaraciones de la jueza de la DANA en las que ha destacado que se pudieron evitar las muertes.

Un debate en el que la oposición le ha echado en cara al presidente sus mentiras y su ausencia el día de la DANA. “Se ha convertido en el yonki de la mentira . Es una máquina de hacer bulos”, ha recalcado Muñoz. “¿Usted le dijo a Salomé Pradas que no enviara el mensaje hasta que usted llegara al CECOPI sí o no?”, le ha preguntado a Mazón. “Pedro Sánchez, su jefe, ha decidido cobrar los recibos de los impuestos que abonar las ayudas de los afectados por la riada”, ha respondido Mazón.

"¿No tiene conciencia ni le pesan los 227 fallecidos? ¿Se puede ir a dormir por la noche? ¿Nunca piensa cuando se mira al espejo y dice qué hago aquí y por qué no me voy casa?", le ha cuestionado Muñoz. "Ya son suficientes para que se vaya a su casa y nos deje pasar página, no aguantamos más con usted como presidente de la Generalitat, es indigno", ha lamentado. Mientras, Mazón se ha limitado a decir que su Gobierno, "al contrario del de Sánchez", se basa en "reconstruir lo que arrastraron las riadas".