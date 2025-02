La jueza que lleva la investigación de la DANA sigue cercando a Carlos Mazón -quien dijo que enseñaría la factura de la polémica comida - sobre la gestión y la “palmaria ausencia de avisos”, así lo dice el auto. Según informa Andrea Sánchis, se cita a dos testigos que sostienen que Salomé Pradas no tomó la decisión de enviar la alerta hasta que llegó Mazón a las 19:00 horas.

El presidente de la diputación, Vicente Mompó, no quiere responder y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tampoco. Mazón reitera que respeta los procedimientos judiciales mientras que la delegada del Gobierno mantiene que solo vio a Mazón cuando se mandó el mensaje y sostiene que no sabe si estaba allí antes. Hay que recordar que ella estaba por vía telemática en el CECOPI. Según ‘La Vanguardia’, no se pudo lanzar la alerta por la riada hasta que llegó el presidente valenciano.