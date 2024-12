El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido lealtad y colaboración a todas las fuerzas políticas e instituciones durante su discurso de Fin de Año marcado por la DANA. "La colaboración entre todas las fuerzas políticas es imprescindible. No podemos permitirnos el lujo de la división cuando lo que necesitamos es unirnos para reconstruir y para avanzar", ha resaltado Mazón, quien todavía no ha dado explicaciones sobre la comida de aquel fatídico día en medio de las manifestaciones que piden su dimisión.

Mazón ha aprovechado la oportunidad para lanzar un mensaje a las víctimas de la riada : "No estáis solos. La Generalitat ha trabajado, está trabajando y continuará trabajando para hacer realidad una recuperación en la que está implicada toda la administración autonómica, con todos sus recursos y mecanismos, sin descanso, para la recuperación de todo lo que materialmente podemos".

"Creo que se puede disentir sin destruir, que para debatir con honestidad no es necesario insultar. Por ello, reclamo la lealtad y la colaboración de todos los partidos , de la resta de instituciones públicas, nacionales, provinciales y locales. Hay que estar a la altura para que no haya discrepancias alrededor de la única cosa que es imperativo acordar: que nos levantemos unidos y recuperemos Valencia", ha destacado el presidente de la Generalitat.

"La colaboración entre todas las fuerzas políticas es imprescindible; no podemos permitirnos el lujo de la división cuando lo que necesitamos es unirnos para reconstruir y avanzar", ha destacado el presidente. Mazón ha recalcado que la Comunidad Valenciana necesita más financiación y tiene que dejar de ser “la peor financiada de España” para buscar un futuro mejor.

El presidente de la Generalitat ha recordado a "las siete mujeres que han perdido la vida este año en nuestra comunidad víctimas de la violencia de género". "Me gustaría subrayar que no cejaremos en nuestro compromiso para erradicar esta lacra y lograr la igualdad real para el que no daremos ni un paso atrás", ha añadido sobre la violencia machista en su discurso marcado por la DANA.