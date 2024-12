Los gritos exigiendo la dimisión de Mazón resonaron en Valencia por tercera vez. Dos meses después de la tragedia, su gestión sigue en el punto de mira mientras Mazón se defiende de esa famosa comida. "No hay ninguna versión. Fue una comida del Partido Popular y nunca se ha dicho lo contrario. No dejo de ser el presidente de la Generalitat pero tampoco dejo de serlo del PP", afirma. Mientras, los políticos continúan con el cruce de acusaciones sobre las actuaciones que realizaron aquel fatídico día.

"Yo sé dónde estuve, dónde estoy y dónde estaré. Yo además lo puedo probar: no he borrado mis llamadas, he hecho una copia espejo de mi móvil y puedo comprobar con mi móvil, que es lo único que tengo, porque también quiero decir que el CECOPI se debería haber grabado, debería haber actas y lo último que sabemos es que parece que no existen", destaca la delegada del Gobierno.