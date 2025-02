"Tendemos la mano a que la respuesta sea la de todas las instituciones remando hacia el mismo lugar, y con la misma fuerza y voluntad, del mismo modo que también, lógicamente, denunciamos cuando se producen afirmaciones que no entran dentro de lo que es la verídica y la veraz información que precisa cualquier ciudadano", ha expuesto en alusión a las críticas del Consell al Gobierno por "decir que hay ayudas que tienen que devolverse cuando la mayoría son a fondo perdido".

Y ha enfatizado: "No juguemos con el sufrimiento de las personas. No hagamos que la gente no pida los anticipos porque pensaba que tenían que devolver esos fondos o que había intereses, porque eso es mentira".