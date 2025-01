El ' puente de la Solidaridad ', renombrado así tras canalizar la voluntad de miles de personas que acudieron a ayudar, fue el ejemplo de la bondad y del difícil acceso a las zonas afectadas. Las mismas personas que cruzaron hace tres meses, hoy están allí pidiendo que no nos olvidemos de Valencia.

Todos los que han acudido a la concentración en el puente de la solidaridad piden que la sociedad no les olvide y que no dejen de hablar de ellos. La pasarela fue el símbolo de todos los voluntarios que recorrieron ese camino para ofrecer su ayuda. Hoy se han vivido momentos muy emotivos tras sonar el himno de Valencia y el encendido de velas en recuerdo de los fallecidos. "Si yo no hubiese encontrado a mi madre en mi casa, estaría arañando con las uñas y hubiese perdido los dedos como las familias que han perdido buscando a un ser querido", confiesa un hombre.