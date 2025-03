El testimonio de Dolores, perdió a sus dos hijos y a su marido en la DANA

Fue su hijo menor quien dio el primer aviso cuando vio la crecida del río. “Mamá vámonos de aquí que baja mucha agua y no se sabe por dónde baja”, le dijo a su madre. Dolores cuenta que su hijo menor salió detrás de uno de sus perros “sin ver el peligro que iba a tener”. “Mi marido pegó un chillido desgarrador al ver cómo se iba su hijo”, continúa su relato, rota de dolor, “y mi otro hijo fue a por su hermano, a socorrerlo”. Momentos después la riada los arrastraba con fuerza.

Aún le cuesta entender cómo no sonó la alarma a tiempo. Una alerta que le robó su vida y que difícilmente el dinero pueda solucionar ahora. “Aunque me pongan un montón de dinero aquí, 72.000 euros, ¿eso paga una muerte?”, se lamenta, “me han quitado la vida”.

Dolores continúa hablando con sus hijos y su marido, el mensaje siempre es el mismo, “hasta que no haya justicia, que paguen los que no han hecho bien ese trabajo, que se podían haber evitado todas esas muertes, no voy a descansar, ni voy a tener paz en mi interior, esa es la lucha que tengo por ellos” y lo seguirá siendo hasta que, de verdad, se haga justicia.