Las lluvias en marzo están perjudicando a las zonas afectadas por la DANA hace ya cuatro meses. Según informa Manu Reyes, Chiva es una de ellas. Muchos vecinos todavía no se han recuperado de la riada pero se ven obligados a afrontar otro temporal. La población se acerca al barranco para comprobar su caudal porque no se fían de las alertas, ya que en octubre llegaron tarde.

Algunos vecinos temen que vuelva a llenarse el caudal y prefieren no llevar a sus hijos al colegio. En el caso de Algemesí , el ayuntamiento trasladó ayer varias recomendaciones a los vecinos para evitar problemas ante la previsión de lluvias como colocar barreras de protección habituales en las viviendas, sacar los vehículos de los garajes y estacionarlos en la calle y mantener la cabina de los ascensores en las plantas altas.

"Reconstruir no es fácil, sobre todo cuando no todo el mundo tiene los medios", reconoce una mujer. A lo largo de la mañana, ha llovido de forma persistente en la población aunque el barranco, de momento, baja sin agua. La AEMET sostiene que no habrá lluvias torrenciales pero pide mucha preocupación ante el temporal.