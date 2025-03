Si algo bueno salió de la DANA del pasado 29 de octubre fue la ola de solidaridad que tuvo lugar durante los días posteriores a la riada. Ahora, cuatro meses después, la tragedia nos sigue dejando historias de solidaridad . Según informa Manu Reyes en el vídeo, la casa de María, en Paiporta, quedó arrasada aquel fatídico día y, sin seguro, no podía hacer frente a la reforma. Un grupo de voluntarios ha salido al rescate.

La historia de María es una más de los centenares de vidas a las que la DANA se lo quitó todo. Su casa, en Paiporta, quedó totalmente destrozada por el agua y el lodo. Ella no tiene seguro y si no hubiese sido por la ayuda de los voluntarios no podría volver a habitarla.