La conservación de los cauces de los ríos: esencial para evitar futuros desbordamientos

El paso que la DANA sobre la península ha sido devastador a todos los niveles . Las consecuencias han sido catastróficas. Decenas de localidades han quedado completamente destruidas y una semana después, los damnificados intentan volver a la normalidad como pueden. Los expertos ya se han puesto en marcha porque esta no va a ser la última DANA , por lo que se empieza a debatir cómo prevenir las consecuencias de las siguientes. Como informa Alma Trabajos en el video, los expertos comienzan a estudiar los cauces de los ríos y la importancia de su conservación.

Se empieza a debatir si la forma efectiva de evitar la magnitud de estas riadas es limpiando los cauces, pero la realidad es que la vegetación actúa como un muro contra el agua: “Limpiar de basura sí, limpiar de coches sí, limpiar si hay cosas sucias, pero la vegetación no consideramos que sea una suciedad que limpiar, al contrario”. La limpieza de la vegetación no es la mejor alternativa, de hecho, podría ser contraproducente a no ser que se trate de especies invasivas.