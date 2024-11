Elvira, la mujer que salvó a su pareja de ser arrastrada por la riada con un cable: "Rafa, por favor, aguanta"

El marco en el que estuvo agarrado Rafa durante más de dos horas ha quedado prácticamente destruido

Los técnicos han avisado al hijo de Elvira que van a tener que demoler la vivienda

Elvira salvó a su pareja de ser arrastrada por la riada en Chiva tras el paso de una DANA que, según los científicos, no será la última que veamos. “Él decía ‘Yo me voy’ y yo le respondía ‘Aguanta un poco Rafa, por favor, aguanta'”, recuerda la mujer. Y lo consiguió durante más de dos horas. Todo gracias a que ella le lanzó el cable de la televisión mientras él se agarraba al marco de una puerta, según informa Hugo Domínguez. Y es que en medio de la destrucción, hay historias como las de esta pareja que hacen creer en los rescates milagrosos.

El marco de la puerta en la que estuvo agarrado Rafa, durante más de dos horas, ha quedado prácticamente destruido. La fachada se ha venido abajo. "Eso de la cabeza no se quita. Todo lo que has pasado y has visto", confiesa Elvira, visiblemente emocionada. Los técnicos han avisado al hijo de Elvira que van a tener que demoler la vivienda.

"Tenía el agua hasta el cuello, le quité el cable a la televisión", sostiene Elvira

El pasado martes, para Elvira y Rafa, fue un auténtico infierno. Ella ha perdido su casa, pero consiguió salvar a su pareja. Rafa estuvo agarrado al marco de una puerta durante más de dos horas gracias a la idea de Elvira: "Dos horas y media que se hicieron insoportables. Tenía el agua hasta el cuello. Le quité el cable a la televisión y se lo puse debajo de los brazos", afirma ella.

"No puedo y no se quitan las cosas de la cabeza", dice Elvira entre lágrimas. Recordar esos instantes es revivir los peores momentos de su vida. A Rafa le quedan heridas emocionales y físicas: "Tengo aquí una herida porque me pegaban todas las tablas en la rodilla. Lo pasamos muy mal. Ella me decía que aguantase y yo no podía más".

"Lo he perdido todo, me he quedado con lo puesto", reconoce Elvira

"Lo he perdido todo, me he quedado con lo puesto", indica Elvira. Ella ahora vive en la casa de Rafa, quien reconoce que sí existen los milagros. "Hay milagros. Hay algunos que les toca y a otros que no, por la gente que ha faltado. Sí hay milagros", reconoce este hombre que se salvó gracias a un cable de la televisión.

En Chiva, el paisaje es desolador. El agua se llevó las paredes de las viviendas, garajes e incluso erosionó la superficie del barranco. El ayuntamiento ha declarado que hay 20 casas en riesgo de derrumbe y ha realojado a 130 familias en albergues, hoteles y casas de amigos por la peor DANA del siglo. Elvira y Rafa, uno de los tantos afectados, solo esperan que esto acabe para retomar ese viaje que estaban preparando cuando la DANA arrasó con sus vidas.