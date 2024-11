Valencia, desbordada ante tanta solidaridad: piden que las donaciones sean económicas

La población se encuentra eternamente agradecida ante la solidaridad de la gente, pero no dan abasto: “Aquí están diciendo que ya están colapsados, que no tienen más camiones donde meter las cosas”, comenta una chica en uno de los puntos. Gestionar todos los suministros no está siendo tarea fácil. Algunos alcaldes de las localidades afectadas ya se han pronunciado ante la situación, como María Isabel Albalat, alcaldesa de Paiporta: “Ahora mismo no podemos a nivel municipal gestionar todo lo que nos está llegando. Tenemos suficiente agua, tenemos suficiente alimentación, tenemos medicación”.