Sin asistencia médica tras la DANA: varios centros de salud han quedado arrasados por la riada

La Comunidad de Valencia ha habilitado puntos estratégicos en aquellas localidades más afectadas por la DANA, pero la cobertura sanitaria sigue siendo muy complicada, como nos comenta Maite: “La medicación mía es de farmacia de hospital. Aquí no me lo pueden conseguir, llevamos toda la mañana esperando a la ambulancia y no hay manera”. A lo largo de la mañana llegan pocas ambulancias para toda la gente que se ha visto sorprendida por la riada estando enfermos: “Yo tengo piedras en el riñón, tengo el riñón un poco fastidiado. Fui al médico, me dijeron que tenía que operarme, pero ya. Entonces claro, tenía que ir a un anestesista, pero no pude ir porque vino la riada esta”, explica Francisco, de 77 años.