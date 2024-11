La inocencia de los niños tras la DANA: así viven los más pequeños la tragedia

Tras la riada, muchos padres como Juan tomaron la decisión de aislar a sus hijos de la catástrofe lo máximo posible. La noche de la riada, mientras su casa se inundaba, se puso a jugar con sus niñas para no alterarlas: “Hicimos un juego sin luz, con linternas”. Es prácticamente imposible ver niños por las calles de las zonas más afectadas como Paiporta, Sedaví, Aldaya o Massanassa paseando entre el barro y los escombros. Los más pequeños fueron trasladados a las afueras de Valencia para que no vieran el desastre y estuvieran a salvo.

Una semana después, muchas familias han vuelto a reencontrarse : “Estar separados es difícil, es muy difícil”, comenta Tania , madre de dos niñas. Muchos de ellos se han sumado los miles de voluntarios que han acudido a las localidades arrasadas por la DANA para ayudar en lo posible: “Ellos se quedan trabajando por la mañana (sus padres) y yo salgo con él, así él también sale un poco y se despeja”, explica una chica que va de voluntaria con su hermano. Los colegios se han convertido en puntos improvisados de recogida de alimentos. Su inmobiliario no se está usando para dar clase, sino para ayudar a los damnificados.

Los niños se han mostrado completamente inocentes y enteros ante el temporal. Lo único que han echado de menos estos días es el colegio y a sus compañeros: “Bien porque no hay clase y mal porque no puedo ver a mis amigos”. Aunque sea duro, algunos psicólogos recomiendan no aislar del todo a los niños, sino adaptar la realidad a su edad.