Paiporta, un pueblo sin niños después del paso de la DANA: "Es inviable estar aquí"

La mayoría de pequeños llevan días sin ver a sus padres: “Llevo ocho días sin verlos y se me parte el alma porque no había estado tanto tiempo sin ellos”, comenta Mónica, madre de dos niños. Planes como el del hijo mayor de Mónica se han visto totalmente truncados tras el paso de la DANA: “Él dice que sabe que no va a poder celebrar su cumpleaños. Íbamos a ir con los amigos al cine, les íbamos a invitar y ya no puede porque tampoco hay cine, no hay nada”.