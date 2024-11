Riada inesperada en Cadaqués: una treintena de coches son arrastrados en medio de una tromba de agua

Las lluvias acumuladas provocaron una tromba de agua a través del barranco y rieras en poblaciones como las de Cadaqués. No se avisó a la población de la riada porque observaron que la tormenta se disipaba rápidamente y no había persona en los coches que arrastró el agua.

“Sí que sabía de alguna vez, pero tanto no. Y menos un desastre así con los coches”, afirma un joven. “Mi padre me ha dicho que en 50 años nunca ha visto esto”, reconoce Marina. Su coche ha sido uno de los que arrastró el agua. Todos los vehículos que se ha llevado la tromba de agua estaban aparcados en la riera pese al aviso de no aparcar por el aviso naranja. “Tenemos una luz roja que cuando va a haber previsión de llover, suele estar con luz intermitente. Siempre hay confiados”, explica una vecina.