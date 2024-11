Las imprudencias durante la DANA: esto es lo que no se debe hacer durante un temporal

Este conductor graba mientras conduce mientras llueve y la carretera está inundada . Él mismo se sorprende con su imprudencia e incluso se despide por si le ocurre alguna desgracia. El mensaje está claro: no sigas su ejemplo.

En las imágenes compartidas por la Junta de Andalucía , se aprecia cómo un todoterreno genera una ola al pasar por una calle y el agua cubre las ruedas. Al conductor no le importan los gritos de los vecinos ni llevarse por delante unas motocicletas.

El viento es otro fenómeno al que no hay que desafiar, aunque hubo dos hombres que no pensaron lo mismo en Málaga. Ambos se subieron a una cornisa, debajo de un toldo en plena alerta roja. Las inclemencias meteorológicas no son ninguna broma, por más que algunos intenten sacar al mal tiempo una sonrisa.