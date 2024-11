La angustia de Antonio José, quien estuvo atrapado en un garaje durante la DANA: "Mamá, te quiero mucho"

A Antonio José le pilló la riada en su garaje : “Mirad donde me he tenido que meter”. Él se subió en el falso techo que había en su garaje mientras el agua entraba llenando el aparcamiento. “No puedo salir, no puedo”, decía.

“Les debo mi vida, sin duda. Si no llega a ser por esa sábana, yo no estaría aquí”, afirma. Él sobrevivió a la catástrofe, pero lo que vivió aquella noche le deja todavía sin sueño: “Pasaron dos muertos por delante de mí. El primero yo no me lo creía, me digo ‘tiene que ser otra cosa’”. Una situación extrema que nos permite imaginarnos lo que muchos vivieron aquella noche.