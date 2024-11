El drama de Luis Alonso tras el paso de la DANA: toda la casa llena de humedad y ni una habitación salvada

En la casa de Luis Alonso Rodríguez no hay luz, ni apenas agua ni buenas condiciones para un hombre de 83 años . “Está todo lleno de humedad. No se puede vivir”, lamenta. Ni una sola habitación se salvó del agua y ahora el dueño no quiere hacerse cargo para arreglarlo.

“El dueño se ha limpiado las manos, dice que la casa no tiene seguro. Qué hace ahora con 83 años, no es justo. Después de toda una vida trabajando y ayudando a todo el mundo, no es justo que esté en esta situación, que él no sepa a dónde ir ni tenga una casa propia”, indica la joven emocionada.