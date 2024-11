La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , ha lanzado un mensaje a primera hora de la mañana: ante avisos de alertas rojas - como las actuales por la nueva DANA - los trabajadores pueden ausentarse del puesto de trabajo si hay algún riesgo para la salud. Según informa Cristina Montalvo, la ley asegura que, ante situaciones meteorológicas adversas, hay que proteger a los trabajadores. Pero no es tan sencillo.

De manera genérica, la norma habla de adaptar las condiciones y, si no es posible, reducir o modificar la jornada. Expertos en legislación laboral destacan que el hecho de que no se pueda circular en esas zonas que están en alerta, ya ampara a los trabajadores para no ir a sus puestos de trabajo. Exceptuando eso, los trabajadores deben comunicar a sus empresas la ausencia, que estaría justificada, y preferentemente hacerlo por escrito.