Los cuatro niveles meteorológicos de la AEMET: ¿qué implica el color de cada alerta?

En el nivel verde no existe ningún tipo de riesgo. No se espera que el tiempo cause daños significativos. A partir del nivel amarillo la población debe estar alerta. Este manifiesta que existe riesgo a la hora de realizar ciertas actividades al aire libre, pero la población general no sufrirá ningún daño. Con el nivel naranja, el panorama cambia. El aviso naranja implica un riesgo importante por el que se deben tomar medidas preventivas. En este nivel, las actividades habituales podrían resultar alteradas.