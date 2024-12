Vecinos de La Torre homenajean a las víctimas de la DANA

"No hay que olvidar que dos meses después siguen muchas cosas irregulares y hay que seguir denunciándolo", ha asegurado a EFE el portavoz de la Asociación de Vecinos y Vecinas de La Torre, Norman Ortells, quien ha recordado que en esa pedanía hubo 14 fallecidos, el tercer municipio con mayor número de víctimas tras Paiporta y Catarroja.

A día de hoy, ha señalado, "el barrio continúa muy gris, muy pobre, hay casas sin puertas, ascensores que no van, no tenemos supermercado, los coches siguen amontonándose, el barro que sacan de los garajes lo tiran a un descampado, hay gente que aún no está realojada, niños enfermos...Han puesto luces de Navidad y poca cosa más".