El soltero Rafa consigue encontrar el amor en 'First Dates' tras tres intentos de relación fallidos

Rafa acude muy feliz y esperanzado de encontrar a su media naranja en el restaurante del amor de ‘First Dates’ . Es un camarero y estudiante de fotografía valenciano que asegura ser muy “bonachón” y puede ser ese el problema por el que no consigue encontrar una pareja estable y que no se “aproveche” de él.

En el amor, aunque haya conocido “dos o tres chicas” a lo largo de su vida, todas las relaciones que ha intentado tener no han terminado de cuajar: “Me han rechazado bastantes veces. Primero, por ser padre, que eso ya es bastante duro, y luego por mi trabajo de hostelería. Me han llegado a decir que yo no quiero estar con un camarero”.