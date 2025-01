''No hay empresas pantalla, hay cuatro imputados más porque han hecho facturas para que él se desgravase los beneficios, no han aparecido los trabajos y no han sabido justificarlos. Ahora tiene un abogado que este mismo mes de junio ha aceptado una conformidad por tres delitos, si no está condenado es porque Más Madrid y el PSOE quieren que se investiguen otros delitos'', añade sobre todas las mentiras que habría contado MAR.