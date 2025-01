Tras unos minutos de entrevista, Risto Mejide destacaba los tweets que la mano derecha de Díaz Ayuso ha publicado en alguna que otra ocasión y le lanzaba una pullita al invitado: ''Oye a ti te pone que te hayan puesto en el centro de la actualidad, estás disfrutando de todo esto. Eres el Óscar Puente de la derecha'', pero él replicaba: ''He estado muy callado, me he lanzado al ataque cuando he entendido que la reputación de la presidente estaba poniéndose en solfa''.