Se queda “trastocado” con la capacidad sexual de su cita en ‘First Dates’: “Yo no podría”

Marcos y Ana se han gustado nada más verse en ‘First Dates’, los dos son poco convencionales y, quizá por eso, no les ha costado nada a ninguno sentir curiosidad por el otro. Y es que tienen una forma de ver la vida y las relaciones muy parecida.

Él es artista de circo y a ello eso parece que le ha encantado. “Con16 0 17 años tampoco me había movido mucho, pero empecé a trabajar y a ganar dinerillo y me gustaba viajar. Y con lo del circo, a parte de que me gusta, te da mucho movimiento, te sale curro en Madrid, en Valencia, este año estuve trabajando en Alemania cinco meses…”, explicaba él durante la cena.

“Estar viajando, que le guste y que su curro, al final, le de esto, pues me parece muy guay, me atrae mucho la idea ya de antes, no en concreto del circo, pero sí del tipo vida que lleva”, valoraba ella ante las cámaras.

El tema circo centro parte de la velada y Marcos se mostraba encantado de explicarle todos los detalles de sus actuaciones: “Lo mío son las actuaciones de equilibrio, malabares… pero lo que más trabajo, para lo que más me llaman son con cosas de fuego, es muy vistoso y llama mucho la atención. Escupo fuego… y lo de querer liarte después con alguien no es buena idea”.

La pareja habla de sexo

Marcos y Ana congeniaron a la perfección, incluso en la forma de entender la pareja, los dos eran partidario de las parejas abiertas, de hecho, ella ya tiene un vínculo sentimental.

Pero llegó la hora de los rascas y de conocerse más íntimamente, y es aquí donde la pareja encontró alguna que otra diferencia: ¿Cuántas veces puede tener sexo en una noche?, rezaba la primera pregunta del rasca.

Tras definir lo que para ellos era el sexo y con una visión de conjunto, Ana se mostró contundente: “Mi máximo de veces han sido 7, así en general”. Marcos disimuló, pero estaba sorprendidísimo y así lo hizo ver ante las cámaras: