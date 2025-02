A Montoya le puede la presión al ver en una pantalla de televisión a su novia con otro hombre. “Me has destrozado”, dice en varias ocasiones. Montoya no aguanta, se salta las normas del programa y sale corriendo hacia la casa donde está ocurriendo esa traición. Más allá del lío que forma en la casa y el sofocón de ambos, su carrera por la playa ha roto fronteras. Es un momento que para él no es cómico, pero para la mayoría es cine.