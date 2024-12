Fernando llega al restaurante de ‘First Dates’ muy elegante y con las ganas de conocer a la mujer con la que le emparejarán para ver si se trata de la persona con la que quiere mantener una relación en pareja. Es un auxiliar de geriatría zaragozano que siempre ve el lado bueno de las cosas. Para él, no hay nada oscuro y tiene muy buena filosofía de vida.

“Me considero normal. A lo mejor, la gente no me ve normal, pero soy una persona normal. De mi edad, chapado a la antigua… pero vamos, que soy una persona normal y corriente”, detalla el soltero a las cámaras del programa.