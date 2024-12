Los solteros David y Claudia se comprometen a hacer paracaidismo si consiguen ser pareja: "¿Trato hecho?"

Entre sus pasiones, el albañil soltero adora hacer deporte. En particular, el parkour. De hecho, él trabaja como pintor en aquellos lugares más difíciles de acceder. Un trabajo de riesgo y que muy pocas personas pueden hacer. “Para mí, el parkour es lo mejor, porque me quita de mis problemas, mis cosas que he tenido en mi vida y, sinceramente, lo que me encanta es la adrenalina”, cuenta el soltero a las cámaras de ‘First Dates’.