Ana Rosa Quintana responde a Irene Montero tras arremeter contra ella en 'TEM': ''¿Esta señora quién es?''

Irene Montero acusó a Ana Rosa Quintana de "legitimar" el discurso de Desokupa

La presentadora de 'TardeAR' ha entrado en directo en 'TEM' para defenderse de sus acusaciones

Risto, tajante tras protagonizar un tenso cara a cara con Irene Montero: "No te permito que utilices este programa para ir contra otro"

El pasado miércoles en 'Todo es mentira', Irene Montero y Risto Mejide protagonizaron un tenso encontronazo después de que la política entrase en directo en el programa y cargase contra Ana Rosa Quintana haciendo referencia a la entrevista que le hizo la presentadora a Daniel Esteve, líder de Desokupa.

Sus palabras no le gustaron nada al presentador, que le llamó la atención a la política: "Cuando toques a cualquier compañero que no esté presente... el día que esté ella aquí le dices todo a la cara. Estamos hablando de Daniel Esteve. No voy a dejar que vengas aquí a lanzar tu mitin. Te agradeceré que no conviertas esto en un lodazal".

"Estás utilizando mi programa para ir contra otro. Y eso no lo voy a permitir, ni a ti ni a nadie. si quieres venir aquí y aportar genial. Si no, te vas a otro sitio y haces tu mitin donde te dé la gana. Pero no te voy a dejar que utilices este programa", añadía Risto Mejide, muy tajante.

Tras lo ocurrido, Ana Rosa Quintana se ha hecho eco de las declaraciones de Irene Montero y la presentadora de 'TardeAR' ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para responder, muy contundente, a las palabras de la política con las que la acusaba de "legitimar" el discurso de Desokupa.

Nada más entrar en directo, Ana Rosa ha agradecido que Risto diese la cara por ella en el programa: ''Agradecerte, no que me defiendas, ya me defiendo yo sola, pero creo que es de buen compañero y hay que reconocerlo. No sé la obsesión que tiene tu colaboradora conmigo''.

''No voy a entrar en polémica con esta señora, ya son muchos años, muchas veces. Esta señora odia a los empresarios, odia a la empresa. Que si tengo una empresa, sí, es más voy a hacer ahora un nuevo proyecto de coworking. Tengo una productora y otras cosas, y tengo estas cosas porque me lo he ganado como tú te has ganado tener tu empresa de publicidad, como cualquier empresario de este país, que pagamos impuestos, esto no es que tengo unos pisitos y aunque los tuviera y me los hubiera comprado, me los he comprado con mi dinero y con los bancos'', comienza defendiendo su postura Ana Rosa.

La presentadora se pronuncia, muy contundente: ''¿Esta señora quién es? ¿Por qué se aprovecha que es aforada para decir lo que le dé la gana en un programa de máxima audiencia como el tuyo? No estamos en igualdad de condiciones. Como esta señora y algún otro de su partido que me pone verde en la sede del Congreso de los Diputados donde yo no puedo replicar''.

''El 80 % de los ingresos y la riqueza de este país es de los empresarios y el 80 % de los trabajadores están contratados por empresarios. Si prefiere Venezuela o Cuba, para ella, para mi no'', añade la presentadora, visiblemente molesta con la política.

Además, hace referencia al tema de la okupación: ''Conozco gente que tiene propiedades y que no los están alquilando por miedo a la okupación y de eso es muy responsable esta señora. Hay unos que generamos riqueza y empleo, yo concretamente más de 500 empleados, y hay quien se gasta la pasta''.

Y pone el ejemplo de la aplicación que sacó al mercado Irene Montero: ''200.000 euros en una app que han tenido que cerrar, pero es que después 660.000 en promocionarla. Hay unos que generamos riqueza y empleo para este país y otros que se lo gastan''.

''Yo respeto mucho que esta señora sea eurodiputada porque soy una demócrata y si hay personas que la han votado, todos mis respetos, pero que ella también respete a los demás y que respete a los comunicadores'', pide Ana Rosa Quintana a Irene Montero.