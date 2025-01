Saltan chispas entre el presentador y la colaboradora: este ha sido el momento

Daniel Esteve, líder de Desokupa, ha anunciado este martes que ha interpuesto dos querellas contra la eurodiputada de Podemos y colaboradora de 'Todo es mentira', Irene Montero. Y es que la exministra de Igualdad ha calificado a dicha empresa de "banda de neonazis" y ha exigido al Gobierno su ilegalización. Pues bien, Irene Montero ha entrado en directo en 'TEM' este miércoles y ha protagonizado un tenso cara a cara con Risto Mejide, después de -en primer lugar- felicitar al equipo del programa de Cuatro haber conseguido el Premio Iris a 'Mejor programa de actualidad o magacín'.

"El regalo de bienvenida es la querella", señalaba Risto Mejide, bromeando con Irene Montero y avanzándole el tema que iban a tratar tras conectar con ella en directo. La eurodiputada aseguraba no saber por qué ha recibido esas dos querellas: "No le ha sentado muy bien que le hayan asesorado para finalmente no ser el responsable de eso que estaba convocando. Lleva varios días increpando. Daniel Esteve se puede enfadar pero son nazis".

Irene Montero apuntaba que el líder de Desokupa tiene diversos antecedentes reveladores cuanto menos, además de "miembros con tatuajes nazis": "El problema no es que solo son una banda de neonazis, sino que hay peligrosos delincuentes". Pero iban a ser las palabras de Irene Montero aludiendo a la entrevista que le hizo Ana Rosa a Daniel Esteve las que iban a originar un gran encontronazo entre presentador y colaboradora.

Irene Montero y Risto Mejide, cara a cara

"Cuando toques a cualquier compañero que no esté presente... el día que esté ella aquí le dices todo a la cara. Estamos hablando de Daniel Esteve. No voy a dejar que vengas aquí a lanzar tu mitin. Te agradeceré que no conviertas esto en un lodazal", señalaba Risto Mejide, contundente. Irene Montero no entendía que no se pudiese hablar de ciertas personas y Risto le rogaba que no utilizase el programa para cargar contra ella.

"Estás utilizando mi programa para ir contra otro. Y eso no lo voy a permitir, ni a ti ni a nadie. si quieres venir aquí y aportar genial. Si no, te vas a otro sitio y haces tu mitin donde te dé la gana. Pero no te voy a dejar que utilices este programa", indicaba Risto Mejide. Irene Montero apuntaba lo siguiente: "No entiendo por qué me respondes con esa agresividad".

Las tajantes palabras de Risto Mejide

La indignación de Irene Montero aumentaba conforme la conversación avanzaba: "¿Pero no se puede hablar?". "Se puede hablar perfectamente. Pero no voy a permitir es que conviertas este programa en tu ariete para tus mítines para otra persona que no estábamos hablando", decía, por su parte, Risto Mejide. Irene Montero concluía así: "A Desokupa les hacen pasar por gente normal, cuando lo que nos estamos encontrando es que se están lucrando con el odio y con la pobreza, y que ejercen violencia".