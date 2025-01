María Ángeles, vecina afectada por la DANA de Algemesí: "La ayuda está mal planteada, continúan siendo unos ineptos y no están preparados para gobernar"

Risto Mejide, sobre los afectados por la DANA: "Necesitan ayuda, llevan 77 días en esas condiciones, a mí me parece indecente"

La tristeza de Mari Ángeles al recordar que ha perdido su casa tras la DANA

María Ángeles, afectada por la DANA, ha hablado en varias ocasiones en 'Todo es mentira' y ahora, con Risto Mejide, ha tenido una conversación sobre si las ayudas están llegando o no a los afectados.

"Hay cosas que a uno le duelen especialmente, igual estamos anestesiados ya, pero ver a un presidente del Gobierno decir que ya se ha solicitado ese Fondo de Solidaridad y que desde Moncloa te digan que, en realidad, se está solicitando... a mí me hierve la sangre. Que me mientan sobre ese millón de personas que necesitan ayuda y que llevan 77 días en esas condiciones, a mí me parece indecente y sobre esto si que habría que salir a pedir perdón", reflexionaba Risto Mejide antes de hablar con esta vecina afectada de Algemesí.

María Ángeles agradecía que nuestro programa hablase con ella en este momento: "Os comprometísteis a darme voz si no llegaban las ayudas". La que quería mandar un mensaje de apoyo a las familias que perdieron a seres queridos.

Esta afectada nos contaba que ha pedido todas las indemnizaciones, de las que afirma que en diciembre le llegaron 6.000 euros, los que asegura que no son suficientes: "Ese dinero sirve para bien poco. El planteamiento de la ayuda es extraño, los 6.000 euros es café para todos y no entendido eso. Si una persona no tiene nada se le da más a otra que está harto, ¿no? No puede ser que a una persona que le ha entrado un palmo de agua en su casa tenga 6.000 euros igual que yo que he perdido todo. La ayuda está mal planteada, continúan siendo unos ineptos y no están preparados para gobernar".