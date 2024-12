'Todo es mentira' ha vuelto a conectar en directo con Mari Ángeles Pérez, una de las muchas afectadas por la DANA que arrasó parte de la Comunidad Valenciana

"No tengo mi casa, no tengo mis muebles, mis recuerdos...", cuenta Mari Ángeles Pérez con cierta tristeza

Por desgracia, este 2024 será recordado como el año de la potente DANA que devastó varios municipios de la Comunidad Valenciana y que ha dejado más de 200 víctimas mortales. Miles de personas han tenido que lamentar muchas pérdidas, tanto materiales como personales, y tendrá que pasar mucho tiempo para volver a reestablecerse la normalidad en localidades como Paiporta o Catarroja.

'Todo es mentira' ha vuelto a contactar con Mari Ángeles Pérez, una de las afectadas por la DANA que consiguió salvarse gracias a un agujero en una pared, para conocer cómo se encuentra actualmente y recordar con horror aquel 29 de octubre que se ha llevado un montón de bienes muy preciados para ella.

"Estamos de duelo, creo. En un primer momento te viene todo rápido y no tienes otra cosa que hacer, ir hacia delante y luchar. Van pasando los días, vas dándote cuenta de las cosas, la cabeza gasta malas pasadas", comenzaba contando la afectada por la DANA.

Mari Ángeles también recuerda con tristeza todo lo que ha perdido y las personas que han tenido que lamentar vidas humanas: "Me acuerdo, primero en las personas fallecidas y pienso que, si hubiese tenido un fallecido, no creo que hubiese llegado hasta aquí. Me hubiese vuelto loca. Esa gente, me duele en el alma. Luego, también es la parte sentimental. Ya no lo material, porque lo material nos hace falta para vivir".

"No tengo mi casa, no tengo mis muebles, mis recuerdos... Yo montaba un árbol en la entrada de casa con luces... Tenía un pequeño Belén en un mueble antiguo de una bisabuela mía. Siempre hacía una foto y felicitaba las navidades. Todo lo que ya no está y no volverá a estar", apunta Mari Ángeles sobre todo lo que ha perdido tras la inundación y que no podrá colocar durante estas fiestas.