Además, reiteraba que ahí solo había compañeros mientras Ndongo no era periodista. "No tenía acreditación. Se coló, no tenía invitación como los que estábamos ahí".

Risto recordaba entonces que la colaboradora también le dijo "hay que ser tonto para ser negro y fascista", algo que cree que no entendió: "Yo creo que no, pero es fácil de pillar", respondía ella y añadía: "Cuando él me dijo lo de Pedro Sánchez quién vienes a chupársela, este tipo de expresiones tan feministas, le dije que lo que hay que ser es ser negro y fascista, que es una forma de defender a quienes en realidad quieren que te largues del país".

En cuanto al término "gorila", asegura que para ella no es un insulto y no es una palabra que utilizara: "No solo no soy racista sino que soy anti racista y animalista. Para mí, el gorila es un a animal poderoso y para mí no es un insulto, no entra en mis marcos. En los marcos de los racistas 'rata', 'cerda'... lo que me están llamando a mí en redes, eso sí entra".