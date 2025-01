Fabián Pérez revela lo que José Luis Ábalos ha contado al programa: ''Reconoce que se esperaba que el congreso no le hiciese mucho caso a la petición de amparo y que no le iba a hacer caso a las alegaciones que presentó contra ese suplicatorio. Da las gracias a la Comisión del Estatuto del Diputado por darle una hora y media para explicar los 88 folios que aportó a la sesión, en lugar de los 15 minutos que le correspondían''.

Por último, Ábalos también se pronuncia sobre la intención del PP de llamar a Jéssica a la comisión del caso Koldo: ''¿Quieres que vomite ante tanta bajeza? Es una vergüenza de partido y de país citar a alguien que no tiene nada que ver'', se dirige al PP: ''Mira los que hablan de un ciudadano particular'', en alusión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y concluye, enfadado: ''Para eso utiliza el PP al Senado. No se ha visto cosa igual en toda la historia de este país''.